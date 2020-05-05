У Десні запропонували дограти чемпіонат у Києві

У Десні пропонують зіграти кінцівку чемпіонату УПЛ в одному місті.

Про це розповів президент чернігівського клубу Андрій Левін у Facebook.

"З огляду на обмежену кількість часу, гри в умовах три через три, і формат самого турніру, впевнені, що матчі повинні пройти в одному місті.

Ми були б раді запропонувати для цього Чернігів, але в нашому місті немає інфраструктури для шести клубів, також як в Запоріжжі і Олександрії, а ось Київ ідеальне для цього місце - є той сертифікований стадіон, досить тренувальних баз і полів. І, до того ж, по суті три команди з шести вже знаходитися в Києві (Колос, Шахтар, Динамо).

Також важливий фактор - транслятори. Чи зможуть вони забезпечити якісний продукт в умовах постійних переїздів? І це ми не говоримо про систему ВАР, яка у нас зараз всього одна. Ну і головний аргумент - безпека гравців, тренерів і офіційних осіб матчів - чи підуть їм на користь постійні переїзди? Не важливо, чи це літак, автобус або поїзд.

Тому давайте зробимо все правильно - ми повинні враховувати всі фактори, і дограти чемпіонат в одному місті, маючи рівні умови", - розповів Левін.