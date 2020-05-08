УАФ запропонує Лучі новий контракт

Джерело - sportarena.com.
Голові комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі запропонують продовжити контракт.
Про це повідомляє sportarena.
За попередньою інформацією, Лучі запропонують новий контракт на 1 рік.
Лучано Лучі обіймає посаду голови комітету арбітрів УАФ з 2015 року. До цього він протягом п'яти років працював асистентом П'єрлуїджі Колліни, який був куратором суддівського корпусу.
Нагадаємо, Лучі хоче збільшити оплату українським арбітрам.
Також, Лучі може отримати українське громадянство.