УАФ запропонує Лучі новий контракт

Лучано Лучі ще на рік може залишитися в Україні

Голові комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі запропонують продовжити контракт.

Про це повідомляє sportarena.

За попередньою інформацією, Лучі запропонують новий контракт на 1 рік.

Лучано Лучі обіймає посаду голови комітету арбітрів УАФ з 2015 року. До цього він протягом п'яти років працював асистентом П'єрлуїджі Колліни, який був куратором суддівського корпусу.

Нагадаємо, Лучі хоче збільшити оплату українським арбітрам.

Також, Лучі може отримати українське громадянство.