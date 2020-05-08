Ліон буде судитися через дострокове завершення чемпіонату

Ліон подав два позови через дострокове завершення сезону у Франції.

Про це розповів президент французького клубу Жан-Мішель Ола.

"Ми багато думали над цим. Рада директорів Ліона прийняв рішення подати позов. Гроші не головна турбота для нас. Це клуб, який пройшов шлях від самого низу до самого верху. Спочатку ми зажадали вивчити можливість відновлення чемпіонату.

Другий судовий процес відноситься до того, як ліга була зупинена і як були визначені підсумкові результати, щоб з'ясувати, чи є вони законними", - розповів Ола.