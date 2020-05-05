Гравця підозрюють у махінаціях заради страхових виплат

Колишній захисник німецького Шальке Хіанік Камба, який чотири роки вважався загиблим, виявився живий-здоровий.

Про це повідомляє Bild.

Офіційно смерть Камба зафіксували ще в 2016 році. Вважалося, що футболіст c конголезьким корінням загинув в автокатастрофі у себе на батьківщині. Однак тепер з'ясувалося, що це неправда. Зараз 33-річний Камба проживає з сім'єю в німецькому регіоні Рур.

Передбачається, що гравець інсценував власну смерть заради страхових виплат. Німецька прокуратура вже проводить розслідування щодо подружжя футболіста. Її звинувачують в наданні фальшивих документів про смерть чоловіка.

Відзначимо, що Камба виступав за молодіжну команду Шальке, а в 2008-2015 роках грав за клуби нижчих дивізіонів Німеччини.

Нагадаємо, молодий бразильський футболіст жахливо загинув на батьківщині.