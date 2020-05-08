Данія готова прийняти матчі Євро-2020

Євро-2020 відбудеться у Данії

Перенесений на 2021 рік чемпіонат Європи точно відбудеться в Копенгагені, незважаючи на чутки, які стверджували, що данська столиця може втратити це право на тлі кризи, пов'язаного з пандемією.

Про це повідомляє пресслужба Федерація футболу Данії.

Копенгагена готовий прийняти всі заплановані матчі Євро-2020. Стадіон Паркен, згідно з розкладом, прийме три поєдинки групового етапу і один поєдинок 1/8 фіналу.

У ЗМІ існувало побоювання про те, що через два дні після останнього матчу європейського форуму в Копенгагені, 2 липня 2021 року в данській столиці стартує Тур де Франс і місцеві міська влада може не впоратися з даним навантаженням. Однак федерація футболу, після дискусій з владою Копенгагена, спростувала дані побоювання.

Крім Копенгагена, матчі чемпіонату Європи також повинні пройти в Римі, Баку, Санкт-Петербурзі, Бухаресті, Амстердамі, Лондоні, Глазго, Дубліні, Більбао, Будапешті та Мюнхені.

Нагадаємо, Кубок африканських націй перенесуть через Євро-2020.