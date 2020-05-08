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У Мілані зафіксували три випадки інфікування коронавірусом

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У Мілані зафіксували три випадки інфікування коронавірусом
#Мілан, #коронавірус, #Серія А

Джерело - football24.ua.

У таборі Мілана зафіксовано три позитивних тести на коронавірус.

Про це повідомляє місцевий журналіст Ніколо Скіра.

Імена інфікованих не розголошуються.

Відзначимо, що раніше про 6 заражень у клубі повідомила Фіорентина, Сампдорія – 4 випадки.

В Італії з 4 травня дозволили тренування на базах клубів і в кінці травня мали намір відновити сезон. За нинішніх умов повернення Серії А виглядає вкрай малоймовірним.

Раніше повідомлялося, що у Серії А залишився лише один гравець, заражений коронавірусом.

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