У Серії А залишився лише один гравець, заражений коронавірусом

Футбольний світ продовжує оговтуватися від наслідків коронавірусу

В італійській Серії А залишився один футболіст, який ще лікується від коронавірусу.

Про це повідомляє Goal.

Італія ледь не найбільше серед європейських країн постраждала від пандемії. Очевидно, що не могли стати виключенням і футболісти. Загалом у командах Серії А було офіційно зафіксовано 16 випадків захворювання.

Найбільше постраждала Сампдорія - 6 гравців здали позитивний тест на COVID-19. У Ювентуса та Фіорентини - по три. По одному хворому було у Вероні, Мілані та Аталанті. Наразі на всю лігу залишається лише один інфікований гравець - це неназваний футболіст Торіно.

Вже вилікувалися: Даніеле Ругані, Блез Матюйді, Пауло Дибала (всі - Ювентус), Душан Влаховіч, Патрік Кутроне, Герман Пеццелла (всі - Фіорентина), Маноло Габб'ядіні, Альбін Екдаль, Антоніо Ла Гуміна, Мортен Торсбю, Фабіо Депаолі, Бартош Берешинскі (всі - Сампдорія), Маттія Дзакканьї (Верона), Даніель Мальдіні (Мілан), Марко Спортієлло (Аталанта).

Раніше, італійський уряд спростував інформацію про відновлення тренувань у Серії А.

Нагадаємо, у Серії А одноголосно домовилися дограти чемпіонат.