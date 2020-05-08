Денис Гармаш не повернеться у Динамо

Джерело - Artëm Frankov official.

Динамо планує надалі віддавати півзахисника Дениса Гармаша у оренду.

Про це розповів журналіст Артем Франков.

"Треба подивитися, в якому стані Гармаш зараз перебуває. Не знаю. Я вболівав за нього в чемпіонаті Туреччини. Подивимося.

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Я думаю, що все-таки Динамо буде вирішувати питання його подальшої оренди куди-небудь. Мені так здається. Можу бути не правий", – розповів Франков.

Раніше, Гармаш потрапив до символічної збірної туру у Туреччині.

Нагадаємо, Гармаш забив гол у чемпіонаті Туреччини.