Коркішко: Гармаш на зборах Динамо-2 отримував вилучення у кожному матчі

Півзахисник Динамо Дениса Гармаша не міг впоратися зі своїми емоціями під час товариських матчів.

Про це розповів форвард Дніпро-1 Дмитро Коркішко.

"Гармаш - дуже справедливий. Коли бачить несправедливість, не може стримувати себе. Через це картки, суперечки. Пам'ятаю одного разу в аеропорту, коли ми проходили паспортний контроль, сказав пару слів англійською. Його відвели в окрему кімнату і не хотіли випускати. Добре, що адміністратори тоді вирішили питання.

На Кіпрі на зборах з Динамо-2 у нас були п'ять товариських матчів, і людина в кожному отримував червону картку. Ось остання гра, завтра летимо, Гармаш виходить на заміну і майже відразу отримує жовту, а через пару хвилин - другу. Дивлюся, він йде до судді. Питаю: Навіщо ти до нього йдеш?. Він каже: Почекай, я поговорю з ним, і він її [картку] скасує. О, думаю, давай. Цікаво якою мовою ти йому це поясниш. Не вийшло у нього", - відзначив Коркішко.