Заражені три гравці і три співробітники клубу

У клубі Серії А Фіорентина проведенні тести на коронавірус, і з яких виявлено 6 позитивних.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Заражені три гравці і три співробітники клубу. У всіх хвороба протікає безсимптомно.

Всі 6 заражених представників Фіорентини будуть поміщені на карантин. Інша частина команди продовжить підготовку до відновлення сезону.

Зараз клуби Серії А активно готуються до відновлення сезону. Обов'язковою процедурою є тестування всіх гравців і співробітників клубу на коронавірус.

Раніше, італійський уряд спростував інформацію про відновлення тренувань у Серії А.

Нагадаємо, у Серії А одноголосно домовилися дограти чемпіонат.