Джерело - sport.ua.
У клубі Серії А Фіорентина проведенні тести на коронавірус, і з яких виявлено 6 позитивних.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Заражені три гравці і три співробітники клубу. У всіх хвороба протікає безсимптомно.
Всі 6 заражених представників Фіорентини будуть поміщені на карантин. Інша частина команди продовжить підготовку до відновлення сезону.
Зараз клуби Серії А активно готуються до відновлення сезону. Обов'язковою процедурою є тестування всіх гравців і співробітників клубу на коронавірус.
Раніше, італійський уряд спростував інформацію про відновлення тренувань у Серії А.
Нагадаємо, у Серії А одноголосно домовилися дограти чемпіонат.