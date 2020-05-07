Вільхамссон перші роки поєднував футбол з роботою в Ісландії

Нападник Колоса Арні Вільхамссон на початку своєї кар'єри поєднував гру в футбол на професійному рівні з роботою на фабриці.

Про це заявив сам футболіст.

"Я працював на рибній фабриці, коли мені було 16-19 років. Тоді я вже грав за першу команду Брейдаблік. Мої батьки розуміли моє захоплення футболом, але також наполягали, щоб я працював. Коли я сказав, що цього літа хочу тільки грати в футбол, вони сказали: "Ти божевільний? Будеш працювати, як і всі інші". Я не отримував багато грошей від своїх батьків, тому влітку повинен був заробляти і відкладати на зиму. Мене влаштували на рибну фабрику, де я працював з 6 ранку до 4 дня. Звідти я йшов просто на тренування з запахом риби на своєму одязі. Тренування тривало 2 години. Вдома я вечеряв і лягав спати. Так тривало все літо. І це при тому, що я був одним з молодих талантів чемпіонату і багато забивав. Коли я це згадую, то думаю, як я все встигав. Зараз забороняю собі скаржитися, що у мене мало часу і мені важко. Робота на фабриці була не з легких - холодно і доводилося переносити важку рибу. У інших футболістів була легка робота. Вони працювали 2-3 години, а потім йшли на тренування", - зазначив Вільхамссон.

Раніше, колишній нападник Динамо Ідеє може перейти у турецький клуб.