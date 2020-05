Матчі Бундесліги відновляться з 16 травня.

Про це повідомив глава футбольного відділу Bild Крістіан Фальк.

Раніше повідомлялося, що перший матч у чемпіонату буде зіграний 15 травня.

new decision: there will be no game on Friday at the start. the Bundesliga starts Saturday, May 16