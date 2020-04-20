Колишній гравець донецького Шахтаря Вілліан, який нині виступає у Челсі, повинен перейти до туринського Ювентуса.

Про це заявив фахівець Мірча Луческу.

"Я був би радий, щоб Вілліан пішов в Ювентус. Він багато років провів в Челсі, і, напевно, вже прийшов час кудись перейти.

Крім того, я сподіваюся, що Дуглас Коста теж продовжить виступати в Старій Синьйорі", - зазначив Луческу.