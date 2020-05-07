Джерело - Чемпіон.

7 травня 2009 року. У другому півфінальному матчі Кубка УЄФА сезону-2008/09 в Донецьку зустрілися два найсильніші клуби України, донецький Шахтар і київське Динамо, щоб з'ясувати, хто з них зіграє в фіналі євротурніру.

Перший матч у Києві завершився внічию 1:1. На гол Артема Мілевського в першому таймі після перерви відповів Фернандіньо.

Через тиждень команди зустрілися в Донецьку на стадіоні Олімпійський у присутності 24 тисяч уболівальників.

Рахунок на 17-й хвилині відкрив бразилець Жадсон. Відразу після перерви, на 47-й хвилині, зрівняв рахунок у грі в протистоянні і в цілому форвард Динамо Ісмаель Бангура. Коли матч вже наближався до завершення і додаткового часу, Ілсіньо зробив сольний прохід, який вирішив долю путівки у фінал. На 89-й хвилині бразилець отримав діагональ на правому фланзі, увірвався в штрафну, прибрав на замаху Айїлу Юссуфа і точно пробив у дальній кут.

Шахтар вийшов у фінал Кубка УЄФА, який згодом виграв у Вердера, а після матчу Жадсон виголосив в телекамеру фразу, якій судилося стати легендарною.

"Де Динамо, де?" - прокричав у об'єктив камери бразильський півзахисник Гірників.

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