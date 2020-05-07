Клуби МЛС повернулися до тренувань

Деякі клуби МЛС відновили тренування

Футболісти декількох клубів американської Вищої ліги футболу (МЛС) повернулися до тренувань.

Про це повідомляє Reuters.

Клуби, серед яких Атланта Юнайтед, Інтер Маямі, Канзас Сіті та інші провели тренування, слідуючи суворим правилам щодо профілактики коронавірусної інфекції.

"Приємно бачити товаришів по команді. Звичайно, ми не можемо тренуватися занадто близько один до одного. Але всі ми хочемо якнайшвидшого повернення футболу та робимо невеликі кроки до цього ", - сказав захисник Атланти Джордж Кемпбелл.

Сезон MLS був припинений через епідемію коронавірусу в середині березня. У сезоні-2020 всі команди ліги встигли зіграти лише по два матчі.

Раніше повідомлялося, що МЛС обговорює з гравцями скорочення зарплат на 50% в разі скасування сезону.