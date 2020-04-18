Переговори між керівництвом ліги і профспілки відбулися в четвер

Джерело - ESPN.

МЛС обговорює з Асоціацією гравців можливість скорочення зарплат в зв'язку з фінансовими проблемами через пандемію коронавіруса.

Про це повідомляє ESPN.

Переговори між керівництвом ліги і профспілки відбулися в четвер. МЛС просить гравців погодитися на скорочення зарплат на 50%, але тільки в тому випадку, якщо ігри будуть скасовані.

Тобто, якщо в цьому сезоні ігор більше не буде, то гравці зароблять по 50% від прописаних в контрактах сум.

Ліга також вивчає різні варіанти нової структури сезону. Розглядається сценарій з проведенням Кубка МЛС в грудні або наступному році.

Нагадаємо, Верховна Рада скоротила фінансування спорту.

Також, у Колосі скоротили зарплату на 20%.