Манчестер Юнайтед попросив гравців повернутися в Англію

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Юнайтед попросив гравців, які виїхали на період паузи в сезоні в інші країни, повернутися в Англію протягом тижня.
Про це повідомляє The Times.
У клубі хочуть, щоб гравці прибули в Манчестер, попри те, що терміни відновлення командних тренувань і раніше невідомі.
Сезон АПЛ був перерваний 13 березня. Після цього Англію покинули Бруну Фернандеш, Фред, Віктор Лінделеф і Серхіо Ромеро.
Відзначається, що португалець вже повернувся в Манчестер. Фред перебуває на карантині в Бразилії, Лінделеф - в Швеції, Ромеро - в Аргентині.
Нагадаємо, Челсі та Манчестер Юнайтед хочуть перехопити Вернера у Ліверпуля.