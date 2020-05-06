Манчестер Юнайтед попросив гравців повернутися в Англію

Манчестер Юнайтед готується відновити тренування

Манчестер Юнайтед попросив гравців, які виїхали на період паузи в сезоні в інші країни, повернутися в Англію протягом тижня.

Про це повідомляє The Times.

У клубі хочуть, щоб гравці прибули в Манчестер, попри те, що терміни відновлення командних тренувань і раніше невідомі.

Сезон АПЛ був перерваний 13 березня. Після цього Англію покинули Бруну Фернандеш, Фред, Віктор Лінделеф і Серхіо Ромеро.

Відзначається, що португалець вже повернувся в Манчестер. Фред перебуває на карантині в Бразилії, Лінделеф - в Швеції, Ромеро - в Аргентині.

Нагадаємо, Челсі та Манчестер Юнайтед хочуть перехопити Вернера у Ліверпуля.