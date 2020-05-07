Джерело - football.ua.
Ювентус продовжує робити спроби підписати півзахисника Челсі Жоржиньйо в літнє міжсезоння.
Про це повідомляє The National.
Туринський клуб вже звернувся до Челсі з пропозицією по центральному півзахиснику. Ювентус готовий заплатити за натуралізованого італійця 40 млн євро.
Чинний контракт Жоржиньйо з Челсі розрахований до червня 2023 року.
У поточному сезоні 28-річний гравець провів 37 поєдинків, відзначившись сімома голами і двома ассистами.
Нагадаємо, Лемпард влітку планує позбутися вісьмох футболістів Челсі.