Жоржиньйо влітку може змінити клуб

Ювентус продовжує робити спроби підписати півзахисника Челсі Жоржиньйо в літнє міжсезоння.

Про це повідомляє The National.

Туринський клуб вже звернувся до Челсі з пропозицією по центральному півзахиснику. Ювентус готовий заплатити за натуралізованого італійця 40 млн євро.

Чинний контракт Жоржиньйо з Челсі розрахований до червня 2023 року.

У поточному сезоні 28-річний гравець провів 37 поєдинків, відзначившись сімома голами і двома ассистами.

Нагадаємо, Лемпард влітку планує позбутися вісьмох футболістів Челсі.