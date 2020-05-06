В УПЛ краще 12 стабільних команд, щоб не було випадків зняття з чемпіонату.

Про це заявив головний тренер Маріуполя Олександр Бабич.

"Після пандемії може різко змінитися ситуація в деяких клубах, особливо в Першій лізі. Наскільки в фінансовому плані буде можливість грати і з 14-тю, і 16-ма командами - це питання.

Можливо, краще 12 команд, але стабільні, і щоб не було випадків зняття з чемпіонату. Думаю, протягом місяця буде ясно, які клуби готові стабільно фінансово нести тягар відповідальності", - зазначив Бабич.