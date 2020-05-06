Рафаїлов: Зоря змогла два роки існувати завдяки трансферу Луніна

Трансфер Андрія Луніна у Реал забезпечив існування Зорі протягом двох років.

Про це розповів колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Ще до 2014 року ми почали шукати здібних і талановитих футболістів, яких можна було б потім продати за кордон. Так, нам це вдавалося, хоча клуб працював з обмеженою кількістю агентів. Один працював на українському ринку, другий - на закордонному.

У нас вийшло і потім Зоря стала грати в єврокубках, це теж фінансові надходження. В останні роки по клубу вдарило те, що Зоря не вийшла в груповий етап Ліги Європи. Але перед цим був зроблений хороший трансфер - Лунін. Зоря змогла два роки існувати на ці гроші ", - сказав Рафаїлов.