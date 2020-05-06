 Ювентус відновив тренування | Футбол | Champion.com.ua
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Ювентус відновив тренування

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Гравці туринського Ювентуса повернулися до тренувальних занять на клубній базі у Віново
Ювентус відновив тренування
#Ювентус, #Роналду

Джерело - football24.uа.

Сьогодні, 06 травня, гравці Ювентуса почали готуватися до відновлення сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Перед стартом тренування усі гравці пройшли медогляд і отримали допуск до заняття.

Серед гравців немає лідера туринців – Кріштіану Роналду. Португалець лише напередодні повернувся із батьківщини й тепер перебуває на 2-тижневій самоізоляції.

Нагадаємо, Погба є пріоритетним трансфером Ювентуса.

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