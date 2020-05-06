Ювентус відновив тренування

Джерело - football24.uа.
Сьогодні, 06 травня, гравці Ювентуса почали готуватися до відновлення сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу
Перед стартом тренування усі гравці пройшли медогляд і отримали допуск до заняття.
Серед гравців немає лідера туринців – Кріштіану Роналду. Португалець лише напередодні повернувся із батьківщини й тепер перебуває на 2-тижневій самоізоляції.
JTC reopens ➡️https://t.co/49lSnL74rC— JuventusFC (@juventusfcen) May 5, 2020
Happy training, guys! pic.twitter.com/WyQdb31KkL
Нагадаємо, Погба є пріоритетним трансфером Ювентуса.