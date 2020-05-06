Ювентус відновив тренування

Гравці туринського Ювентуса повернулися до тренувальних занять на клубній базі у Віново

Сьогодні, 06 травня, гравці Ювентуса почали готуватися до відновлення сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Перед стартом тренування усі гравці пройшли медогляд і отримали допуск до заняття.

Серед гравців немає лідера туринців – Кріштіану Роналду. Португалець лише напередодні повернувся із батьківщини й тепер перебуває на 2-тижневій самоізоляції.

Нагадаємо, Погба є пріоритетним трансфером Ювентуса.