Баварія визначилася з ціною на Сане

Джерело - football.ua.
Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане влітку може покинути англійську Прем'єр-лігу і повернутися в чемпіонат Німеччини.
Про це повідомляє Sky Germany.
Баварія і раніше планує підсилити фланг атаки шляхом підписання 24-річного німця. Мюнхенці готові оформити дорогу для себе угоду, попри фінансову кризу, викликаний пандемією коронавірусу.
Німецький клуб готовий викласти за Сане близько 60-70 млн євро, хоча минулого літа сума потенційного трансферу оцінювалася в 100 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Баварія наблизилась до трансферу Сане.
Також, Баварія може підписати Вернера замість Сане.