Баварія визначилася з ціною на Сане

Лерой Сане може змінити клуб

Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане влітку може покинути англійську Прем'єр-лігу і повернутися в чемпіонат Німеччини.

Про це повідомляє Sky Germany.

Баварія і раніше планує підсилити фланг атаки шляхом підписання 24-річного німця. Мюнхенці готові оформити дорогу для себе угоду, попри фінансову кризу, викликаний пандемією коронавірусу.

Німецький клуб готовий викласти за Сане близько 60-70 млн євро, хоча минулого літа сума потенційного трансферу оцінювалася в 100 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Баварія наблизилась до трансферу Сане.

Також, Баварія може підписати Вернера замість Сане.