Вілліан влітку змінить клуб

Бразильський півзахисник Челсі Вілліан продовжить кар'єру в Тоттенгемі.

Про це повідомив працівник телеканалу beIN Sports Річард Кіз.

"Вілліан вже переговорив з Жозе Моурінью, він направляється в Тоттенгем", - відзначив Кіз.

31-річний ексгравець Шахтаря Вілліан перебереться в Тоттенхем в статусі вільного агента - у нього закінчується контракт з Челсі влітку 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль веде переговори про перехід Вілліана.

Нагадаємо, Мірчі Луческу радив Вілліану щодо продовження кар’єри в Ювентусі.