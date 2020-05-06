У ФІФА назвали умови введення 5 замін у матчі

ФІФА введе правило 5 замін за однієї умови

Керівництво ФІФА прийме рішення про введення правила 5 замін в разі, якщо поточний сезон буде дограний.

Про це повідомляє Marca.

Для уникнення тривалих затримок під час гри, ці заміни, ймовірно, можна буде проводити лише в трьох конкретних моментах матчу, в тому числі під час перерви.

Також ФІФА готує документ до медичних рекомендацій, який буде оприлюднений в найближчі дні.

Раніше повідомлялося, що у ФІФА розглядають перехід на календар весна-осінь.

Нагадаємо, головний медик ФІФА виступив проти відновлення чемпіонатів.