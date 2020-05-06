У ФІФА назвали умови введення 5 замін у матчі

Джерело - xsport.ua.
Керівництво ФІФА прийме рішення про введення правила 5 замін в разі, якщо поточний сезон буде дограний.
Про це повідомляє Marca.
Для уникнення тривалих затримок під час гри, ці заміни, ймовірно, можна буде проводити лише в трьох конкретних моментах матчу, в тому числі під час перерви.
Також ФІФА готує документ до медичних рекомендацій, який буде оприлюднений в найближчі дні.
Раніше повідомлялося, що у ФІФА розглядають перехід на календар весна-осінь.
Нагадаємо, головний медик ФІФА виступив проти відновлення чемпіонатів.