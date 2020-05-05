Коли весь футбол обвалився, немає жаги обов'язково подивитися чемпіонат Білорусі, а краще дивитися ретро.

Про це заявив коментатор Роберто Моралес.

"Чесно, трохи подивився... Ні. Це - зло. По-перше, нецікаво. Насправді, можна дивитися будь-які чемпіонати. Коли весь футбол обвалився, немає жаги обов'язково подивитися чемпіонат Білорусі. Краще подивитися ретро. Чемпіонат Нікарагуа я теж не дивився. Точніше, подивився 15 хвилин - і досить.

Поспостерігати за Мілевським? Це варто було робити, коли він був справжнім футболістом. А зараз це медійна персона. Це Міля", - розповів Моралес.