 Моралес: З телеканалів Футбол пішов не через репресії | Футбол | Champion.com.ua
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Моралес: З телеканалів Футбол пішов не через репресії

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Моралес: З телеканалів Футбол пішов не через репресії
#Моралес

Джерело - Чемпіон.

Відомий український коментатор Роберто Моралес вирішив піти з телеканалів Футбол не через репресії.

Про це заявив сам коментатор.

"Якщо ти втрачаєш певний інтерес до процесу, то потрібно щось змінювати. Краще піти, ніж сидіти і думати собі щось... Я ніколи не шкодував, що звідкись йшов. Хоча можна було і тихенько посидіти.

Деякі кажуть, мовляв, не відразу все вийшло, потрібно було акуратніше... Але ти вирішив, в голові у тебе клацнуло - і все.

Чи були утиски в мою сторону? Передачу у мене забрали, аргументуючи це тим, що у неї недостатній рейтинг. Я цих рейтингів не бачив. Ніхто не говорив, що потрібен якийсь певний рейтинг. Це в кінці з'ясувалося. Ну, не такий - так не такий. Але називати це утиском... Не репресії, точно", - розповів Моралес.

Раніше, Моралес заявляв, що у Світоліної немає української ідентифікації.

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