Угорський Дебрецен запланував вже 9 травня провести контрольний матч.

Про це заявив гравець команди Юрій Габовда.

"Почали тренування великими групами, тому що до того працювали маленькими групами. Тепер повноцінні тренування, без обмежень. Все поки спокійно, а в суботу навіть запланований контрольний матч.

Клуб всім зробив тест на коронавірус, і домовилися, що кожні 10 днів будуть тести. Хворих немає. А 23 або 27 травня має бути відновлений чемпіонат. Однозначно без уболівальників", - сказав Габовда.