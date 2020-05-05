Луческу: Чемпіонат України вже не той

Колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу ностальгує за матчами донецької команди.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Зараз, до речі, з'явився час переглянути матчі, в яких брав участь і як гравець, і як тренер. По клубному ТБ Шахтаря із задоволенням дивлюся класні ігри, які ми провели. Проти Челсі, Ювентуса, Арсенала, Роми, Порту, ​​Баварії...

Звичайно ж, і проти київського Динамо. У нас була відмінна ліга: Шахтар, Динамо, Дніпро, Металіст. Зараз чемпіонат України вже не той", - сказав Луческу.