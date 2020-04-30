Молодий бразильський футболіст жахливо загинув на батьківщині

Сілва помер у віці 21 рік

Оборонець бразильського Індепенденте Кайо Феліпе Сантос Сілва загинув унаслідок нещасного випадку.

Про це повідомляє The Sun.

21-річний бразилець загинув від удару током під час запуску повітряного змія.

Сантос Сілва запустив літуна, натомість апарат заплутався у лінії електропередач. Як наслідок, оборонець отримав електричний розряд. Від отриманої травми він помер.

Клуб із Сан-Паулу, що виступає в чемпіонаті Пауліста A2, та його вболівальники вже висловили співчуття родині загиблого.

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