Циганик: Бердиєв не тренуватиме Динамо

Російський фахівець Курбан Бердиєв, який вже давно не тренує, не очолить київське Динамо.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Коли у Динамо Блохіна була криза в 2013 році, то почали шукати тренера. Помічником Блохіна був Ребров, який порадив Курбана Бердиєва. Він приїхав, подивився, але почалася революція і переговори згорнули. Зараз Бердиєв не тренуватиме Динамо.

Все, крапка. Його кандидатура не розглядається, порожні розмови. У Динамо зараз є тренер, і немає підстав, що Михайличенко може піти", - сказав Циганик.