Уряд Німеччини відклав рішення про відновлення Бундесліги

Чемпіонат Німеччини не відновиться у заплановані строки

Сезон в чемпіонаті Німеччини відновиться не раніше 16 травня, а не з 9 травня, як очікувалося.

Про це повідомляє Bild.

Сьогодні, 30 квітня, канцлер Ангела Меркель і глави федеральних земель провели нараду, на якій обговорили вплив коронавірусу на країну.

В результаті було вирішено відкласти питання про повернення Бундесліги до наступного тижня.

6 травня, на наступних зборах, глава канцелярії федерального канцлера Хельге Браун і глави федеральних земель повинні надати проект відновлення сезону, ймовірно з 16 травня.

При цьому, ймовірно, мінімум до серпня ігри проходитимуть без глядачів.

Нагадаємо, директор Боруссії шокував наслідками невідновлення сезону у Бундеслізі.