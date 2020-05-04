 Франков: Чинуші УАФ шугаються відповідальності | Футбол | Champion.com.ua
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Франков: Чинуші УАФ шугаються відповідальності

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Журналіст - про тестування футболістів на коронавірус
Франков: Чинуші УАФ шугаються відповідальності
#Франков, #УПЛ

Джерело - sport.ua.

Чиновники УАФ поняття не мають ні про що, не готові вирішити жодне питання і найбільше в житті шугаються відповідальності.

Про це заявив журналіст Артем Франков.

"Я приблизно уявляю, де тести можуть організувати в Києві, Харкові, Львові, Одесі - але чи зроблять їх в Комсомольську-на-Дніпрі, селищі Зоря, Петрово-Владимирівці (вибачте, якщо кого зачепив цим переліком)? У нас що, кілька виїзних лабораторій під парами стоїть?!

Так ні ж! Просто всі ці чинуші, які пхають вперед себе безсловесно приймаючого на себе вогонь великого Протасова, поняття не мають ні про що, не готові вирішити жодне питання і найбільше в житті шугаються відповідальності. Так, може, досить лохматити бабусю?

Як і раніше сумніваюся, що нам під силу дограти сезон (не тільки чемпіонат, але і Кубок з Минаєм в півфіналі!), більш того, бачу в цьому спортивну необхідність, але виразно спірна необхідність "загальнолюдська". Особливо якщо врахувати невміння і небажання створити, впровадити і проконтролювати неухильне виконання протоколів безпеки і звичайного здорового глузду. Тобто: тестування та соціальне дистанціювання учасників матчів (хто у нас готовий виїжджати на матчі на трьох автобусах, як пропонується в Німеччині?!), страхування гравців від "ковідли" (а профспілки не зажадають?!), знезараження стадіонів, недопуск сторонніх, забезпечення специфічної логістики (готелі, харчування, переміщення по країні) ... Як вам перелік, а? Питання здебільшого про це звучали, але, зрозуміло, не отримали жодної відповіді. Готелі в регіоні працюватимуть? Транспорт? Ресторани і кафе? Як би повинні...", - зазначив Франков.

Раніше, УАФ обговорила з УПЛ та ПФЛ поновлення чемпіонатів.

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