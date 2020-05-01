Енергетик-БГУ обіграв Смолевичі у 7 турі чемпіонату Білорусі

Матч завершився перемогою гостів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7 туру чемпіонату Білорусі Смолевичі приймали Енергетик-БГУ.

Матч завершився перемогою Енергетика з рахунком 2:0.

Відзначимо, що догравали матч команди у меншості, спочатку другу жовту картку отримав захисник господарів поля Александр Свірепа, а згодом захисник Енергетик-БГУ Константін Котов.

Чемпіонат Білорусі

7 тур, 01 травня

Смолевичі - Енергетик-БГУ 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Тве, 0:2 – 90+6 Джахшибаєв

Раніше, мінське Динамо переграло ФК Смолевичі.

Нагадаємо, Слуцьк у меншості обіграв Шахтар Вернидуба у 5 турі чемпіонату Білорусі.