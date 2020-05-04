 France Football визначив найкращий гол в історії Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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France Football визначив найкращий гол в історії Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:17 1335 0
Назвали найкращий гол Ліги чемпіонів
France Football визначив найкращий гол в історії Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - tribuna.com.

Став відомий рейтинг найкрасивіших голів в історії Ліги чемпіонів в період з 1992 по 2020 рік.

Про це повідомляє France Football.

Топ-10 рейтингу виглядає наступним чином:

1. Зінедін Зідан, Реал (забив Баєру в фіналі в 2002 році);
2. Мауро Брессан, Фіорентина (забив Барселоні в 1999 році);
3. Кріштіану Роналду, Реал (забив Ювентусу в 2018 році);
4. Деян Станкович, Інтер (забив Шальке в 2011 році);
5. Філіп Мексес, Мілан (забив Андерлехту в 2012 році);
6. Гарет Бейл, Реал (забив Ліверпулю у 2018 році);
7. Майкл Ессьєн, Челсі (забив Барселоні в 2009 році);
8. Маріо Манджукич, Ювентус (забив Реалу в 2017 році);
9. Роналдіньо, Барселона (забив Челсі в 2005 році);
10. Аарон Ремзі, Арсенал (забив Галатасараю в 2014 році).

Раніше, Матерацці розповів, після яких слів його вдарив Зідан.

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