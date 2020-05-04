Арсенал назвав ціну Мхітаряна

Генріх Мхітарян влітку може змінити клуб

Арсенал і Рома почали переговори про перехід півзахисник Генріха Мхітаряна, який виступає за римський клуб на правах оренди.

Про це повідомляє Mirror

Поки що клубам не вдається зійтися в ціні за 31-річного вірменина. Арсенал просить 10 млн фунтів, але римляни намагаються знизити ціну.

Мхітарян виступає за Рому в оренді з вересня 2019 року. У поточному сезоні він зіграв 20 матчів, в яких він забив 6 голів і віддав 4 результативні передачі.

Раніше, Фонсека розповів про майбутнє Мхітаряна у Ромі.