Роналду не може вилетіти з Мадейри

Влада Португалії ввели заборону на повітряне сполучення з іншими країнами

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду має проблеми з поверненням в Італію.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Роналду замовив собі чартер, щоб повернутися в розташування туринського клубу. Раніше уряд Італії дозволив клубам відновити тренувальний процес.

Проте влада Мадейри зупинили повітряне сполучення з іншими країнами на період карантину, введеного через коронавірус. Щоб вилетіти з острова, португальцю потрібно отримати спеціальний дозвіл від португальської влади.

Нагадаємо, що Роналду вирушив на Мадейру після того, як Серія А призупинила матчі через пандемію коронавірусу.

Раніше, Роналду відмовляється повертатися в Італію.