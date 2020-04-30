Роналду відмовляється повертатися в Італію

Джерело - sport.uа.
Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не збирається повертатися до Італії, в якій вирує пандемія коронавірусу.
Про це повідомляє Corriere dello Sport
Португальський форвард хоче залишатися на рідній Мадейрі разом з сім'єю
Нещодавно з'явилася інформація, що Дибала, одноклубник Роналду, в черговий раз дав позитивний результат тесту на коронавірус.
В італійській пресі з'явилися повідомлення, що витік інформації про Дибалу організувало оточення Роналду, який вкрай незадоволений необхідністю повертатися до Італії та хоче продовжити своє перебування в Португалії.
Раніше повідомлялося, що Роналду залишиться у Ювентусі до 2022 року.