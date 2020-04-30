Роналду відмовляється повертатися в Італію

Кріштіану Роналду хоче продовжити своє перебування у Португалії

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не збирається повертатися до Італії, в якій вирує пандемія коронавірусу.

Про це повідомляє Corriere dello Sport

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Нещодавно з'явилася інформація, що Дибала, одноклубник Роналду, в черговий раз дав позитивний результат тесту на коронавірус.

В італійській пресі з'явилися повідомлення, що витік інформації про Дибалу організувало оточення Роналду, який вкрай незадоволений необхідністю повертатися до Італії та хоче продовжити своє перебування в Португалії.

Раніше повідомлялося, що Роналду залишиться у Ювентусі до 2022 року.