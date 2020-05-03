Тренер опинився в лікарні через проблеми з серцем

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер національної команди Нідерландів Рональд Куман був госпіталізований увечері 3 травня.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Куман опинився в лікарні через проблеми з серцем. Під час поїздки на велосипеді він відчув себе погано і на машині швидкої допомоги був доставлений в лікарню.

Спеціаліст знаходиться в лікарні в Амстердамі, йому проведуть процедуру катетеризації серця. Стан 57-річного тренера зараз оцінюється як стабільний. Не виключено, що в понеділок Куман повернеться додому.

Під керівництвом Кумана збірна Нідерландів вийшла у фінал Ліги націй і кваліфікувалася на чемпіонат Європи після того, як пропустила Євро-2016 і чемпіонат світу 2018 року. Контракт Кумана з національною командою діє до 2022 року.

Раніше, збірна України отримала рекордну премію за вихід на Євро-2020.