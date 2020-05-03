Колишній власник Дніпра Ігор Коломойський зберегти клуб - віддати або продати комусь.

Про це заявив півзахисник Гента Роман Безус.

"Коломойський молодець або не молодець в плані Дніпра? Для уболівальників - більше не молодець. Якби його не було - може, не було б ані фіналу, ані ЛЄ. Але перед цим Дніпро був все одно, робив славу в Союзі, Україні. Була слава і Дніпро. А з ним команда дійшла до ЛЄ, але зараз немає Дніпра. Закінчилася історія такого клубу. 100-річна історія.

Не молодець тільки в тому плані, що команди не стало. Якби він не заплатив зарплату, але зберіг клуб, просто відійшов від справ. Думаю, були моменти, коли можна було заплатити тренерам-іспанцям.

На наступний рік на нас чекала ЛЧ, нам би заплатили ті ж гроші. А потім продати або віддати клуб комусь. Але це було його, він купив клуб, як іграшку. Коли вона зламалася, то викинув. Шкода. Велика історія. Велика втрата для уболівальників", - сказав Безус.