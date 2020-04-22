Козловський: Думаю, що історія з народною командою Карпати завершилася

На сесії львівської ради, незважаючи на те, що Андрій Садовий вигадував всякі фінти, проголосували дуже класне рішення щодо Карпат.

Про це заявив президент Руху Григорій Козловський.

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"Думаю, що історія з народною командою Карпати закінчилася. Чому - це питання не до мене. Карпати оголосили про передачу корпоративних прав - хто конкретно? Хто це оголосив? Цей журналіст, якого у Львові називають дубль-пусто (виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин - прим.)?

Там є власники, які мають по 50%. Щоб щось офіційно оголосити, треба збирати раду директорів, приймати рішення, тоді вже щось озвучувати.

Ми на сесії львівського ради, незважаючи на те, що Садовий вигадував всякі фінти, проголосували дуже класне рішення, всі були готові рухатися далі. Ніхто і питати не буде Садового, в сесійній залі не він вирішує, воля депутатів - домінуюча.

А потім цей бігає з печаткою за 20 доларів. Дитячий садок. Мене ця історія вже дістала. Я за 2 роки багато чого зробив для клубу. А коли починаються закулісні ігри, вони на сайті пишуть, що я поховав Карпати - це вищий пілотаж цинізму. Вони для мене після цієї статті просто померли.

Більше до історії з Карпатами, принаймні при такому складі учасників, я повертатися не буду. Нехай самі вирішують. Після тієї історії мені ще дзвонили, просили допомогти - дати грошей на виїзд, а то нема за що хлопцям їхати. Не буду говорити, хто дзвонив, люди з керівництва Карпат.

Моя історія з Карпатами закрита, напомогался. Я щиро хотів їм допомогти, багато робив, не піарився на цьому, про багато що не розповідав. Але на милування нема силування", - сказав Козловський.