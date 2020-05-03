Фігу - про роботу з Манчіні: Він принижував мене

Колишній півзахисник Інтера Луїш Фігу мав проблеми при роботі з нинішнім наставником збірної Італії Роберто Манчіні.

Про це заявив португалець.

"Коли ти граєш, все чудово, коли ні - все навколо жахливе. Спочатку в Інтері у мене все було добре, але потім з Манчіні все стало погано. Ми погано розуміли один одного на людському рівні. Він один з тих, хто принижував мене під час моєї кар'єри. Я страждав у Інтері. Мені було не 20 років, а у віці 34-35 років були ситуації, через які мені не було необхідності проходити.

Це було не питання гри чи не гри, але коли тобі 34, ти знаєш, що ти можеш запропонувати команді. Проте, розігріватися протягом 85 хвилин, щоб потім пограти три хвилини і подивитися, що ти можеш дати команді - це ненормально. Тут потрібно трохи поваги та ввічливості. Ви повинні бути професіоналом і прийняти це, але після цього ваші стосунки не будуть такими ж. Якщо ви поговорите з гравцем, він зрозуміє", - розповів Фігу.