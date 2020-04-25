Інтер готує трансфер Погба

Інтер веде переговори щодо трансферу гравця

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може продовжити кар'єру в Інтері.

Про це повідомляє Tuttosport.

Керівники міланського клубу вже зв'язалися з агентом француза Міно Райола і обговорили можливий трансфер, так як хавбек як і раніше налаштований покинути МЮ.

Передбачається, що угоді може посприяти головний тренер Інтера Антоніо Конте, з яким Погба вже працював в Ювентусі, а також спортивний директор міланців Джузеппе Маротта, який безпосередньо брав участь в переході гравця з МЮ в туринський клуб.

Поточний контракт Погба з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2021 року.

Раніше повідомляли, що туринський клуб хоче повернути Погба.