Кополовець: Шуфричі вбили футбол на Закарпатті

Шуфричі у Говерлі підписували купу сербів, хорватів, балканців і їх не цікавив закарпатський футбол.

Про це заявив спортивний директор Минаю Михайло Кополовець.

"Не хотілося б про це говорити, вони наробили на Закарпатті багато різної херни. З футболістами, контрактами на чолі з Грозним. Один підписував п'ятьох футболістів, купа комбінацій, якщо чесно. Вони вбили футбол на Закарпатті.

Підписували купу сербів, хорватів, балканців. Їх не цікавив закарпатський футбол. Вони збанкрутували команду, були у великих боргах. Клуб збанкрутував, вбили футбол.

А то, що тепло відгукується про Минай, так нехай Олександр Шуфрич візьме у батька мільйон і дасть на розвиток закарпатського футболу. Ось це буде тепло. Говорити можна багато. Але такого безладу, як вони наробили ...

Підписували футболістів, через 2-3 дня могли вигнати. Могли звинувачувати футболістів у здачі матчів. У мене з "Говерлою" асоціація - катастрофа.

Згадую ці моменти, у мене робота з Грозним не пішла, у мене теж серйозний характер. Коли я бачу, що багато несправедливості. Вони в парі з цими хлопцями просто знищили футбол. Приїхав найманий резидент, брав свої бабки і їхав", - зазначив Кополовець.