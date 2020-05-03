Завдяки дублю українця Славія здобула неймовірну перемогу над Вітебськом

Слюсар забив голи на 87 і 88 хвилинах матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 травня, у сьомому турі чемпіонату Білорусі ФК Вітебськ вдома приймав Славію.

У першому таймі Нарх вивів вперед Славію. Після перерви господарі забили два голи і вели у рахунку. Але наприкінці матчу українець Слюсар оформив дубль і приніс перемогу Славії.

Відзначимо, Максим Слюсар вийшов на заміну на 71-ій хвилині. Максим Каленчук і Юрій Пантя відповідно у складі Вітебська і Славії провели повний матч.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

7 тур, 3 травня

Вітебськ - Славія 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Нарх (пен), 1:1 - 52 Гуренко, 2:1 - 65 Ніколаєску, 2:2 - 87 Слюсар, 2:3 - 88 Слюсар (пен)

Раніше, Енергетик-БДУ обіграв Смолевичі.

Нагадаємо, Слуцьк обіграв Динамо Мінськ.