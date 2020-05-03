Клуб зацікавлений в юному таланті з Легії

Бельгійський Брюгге може відмовитися від викупу захисника Шахтаря Едуарда Соболя.

Про це повідомляє voetbalbelgie.be.

Клуб з Бельгії зацікавлений в підписанні 19-річного захисника Легії Міхала Крабовніка. Він може замінити українця в наступному сезоні.

Втім, поляки вимагають аж 10 мільйонів євро за свого таланту і не хочуть йти на поступки. Це може повернути бельгійців до переговорів з Шахтарем за Соболя.

Раніше зазначалося, що Брюгге вже веде переговори з гірниками щодо українця.