Джерело - xsport.ua.
Бельгійський Брюгге може відмовитися від викупу захисника Шахтаря Едуарда Соболя.
Про це повідомляє voetbalbelgie.be.
Клуб з Бельгії зацікавлений в підписанні 19-річного захисника Легії Міхала Крабовніка. Він може замінити українця в наступному сезоні.
Втім, поляки вимагають аж 10 мільйонів євро за свого таланту і не хочуть йти на поступки. Це може повернути бельгійців до переговорів з Шахтарем за Соболя.
Раніше зазначалося, що Брюгге вже веде переговори з гірниками щодо українця.