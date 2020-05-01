Новий сезон УПЛ може розпочатися у серпні

В УАФ назвали дату старту нового сезону УПЛ

Українська асоціація футболу розглядає можливість старту сезону УПЛ-2020/21 в перші дні серпня.

Про це повідомляє Sport Arena.

План був озвучений на відеоконференції з клубами вищого дивізіону в середу, 29 квітня.

Така ідея керівництва УАФ викликала невдоволення клубів Прем'єр-ліги, серед яких Десна і Динамо. Ймовірно, обурення пов'язано з дуже короткою паузою між сезонами, особливо для команд, які зіграють в плей-оф турніру.

Нагадаємо, стали відомі орієнтовні дати догравання чемпіонату України.