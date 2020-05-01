Новий сезон УПЛ може розпочатися у серпні

Джерело - sportarena.com.
Українська асоціація футболу розглядає можливість старту сезону УПЛ-2020/21 в перші дні серпня.
Про це повідомляє Sport Arena.
План був озвучений на відеоконференції з клубами вищого дивізіону в середу, 29 квітня.
Така ідея керівництва УАФ викликала невдоволення клубів Прем'єр-ліги, серед яких Десна і Динамо. Ймовірно, обурення пов'язано з дуже короткою паузою між сезонами, особливо для команд, які зіграють в плей-оф турніру.
Нагадаємо, стали відомі орієнтовні дати догравання чемпіонату України.