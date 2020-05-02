Тлумак: Волинь не пастиме задніх в УПЛ

Волинь не буде робити серйозних кадрових змін після виходу в Прем'єр-лігу.

Про це розповів головний тренер луцького клубу Андрій Тлумак заявив, що клуб

"Коли Волинь повернеться за підсумками сезону в Прем’єр-лігу, то зробимо усе, аби грати в наступному сезоні майже тим самим складом, який є у нас зараз. Я однозначно проти того, щоб створювати фактично нову команду для виступів у Прем’єр-лізі. Чому? По-перше, я переконаний, що нинішня Волинь є цілком боєздатною одиницею не тільки для Першої ліги, а й для елітного ешелону – задніх ми там пасти не будемо, це точно. А по-друге, коли гравців міняють, що називається, пачками, то це ніколи до добра не приводить.

Революція в питаннях зміни складу команди – це шлях в нікуди. Тому я за еволюційний шлях: коли у міжсезоння в команду приходить два–три, максимум чотири гравці й стільки ж її залишають, але при цьому кістяк колективу залишається. Лише за такої кадрової політики можна говорити про прогрес у грі команди та ставити перед нею нові, більш високі завдання в плані результатів", - сказав Тлумак.