Волинь проти ущільнення календаря у Першій лізі

Андрій Тлумак прокоментував завершення чемпіонату Першої ліги

Клубам Першої ліги буде проблематично догравати сезон двома матчами на тиждень.

Про це розповів головний тренер Волині Андрій Тлумак.

"Чиновники пропонують грати у режимі два матчі на тиждень. Особисто я категорично проти такого ущільнення календаря, особливо в першій лізі. Жодна команда такого не витримає. Адже Україна за своєю територією – найбільша країна в Європі. А в Першій лізі грають клуби з усіх куточків нашої держави. На виїзди вони їздять автобусом. Тож коли грати через кожні два–три дні, то виходить, що на відновлення, не кажучи вже про якийсь тренувальний процес, навіть мови не буде – одразу з коліс доведеться грати не лише в гостях, а й вдома.

Уявіть собі скільки доведеться провести в дорозі, для прикладу, гравцям Миная. Та й нам не набагато менше. А коли ти форсуєш підготовку, коли матчі йдуть один за одним, то, як показує досвід, різко зростає й травматизм у гравців. Тож уже після максимум чотирьох турів у всіх команд виникнуть кадрові проблеми, а значить і рівень футболу буде ще той... А той таки Минай має грати ще й в Кубку України", - відзначив Тлумак.

Нагадаємо, Волинь вдвічі зменшить зарплату гравцям.