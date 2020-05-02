Фінал Кубка Іспанії може відбутися у наступному сезоні

Клуби можуть вирішити дату фіналу Кубка Іспанії

Федерація футболу Іспанії (RFEF) запропонує клубам Атлетік і Реал Сосьєдад зіграти фінал Кубка Іспанії в присутності уболівальників в новому сезоні.

Про це повідомляє видання AS.

Від рішення Атлетіка, який наразі не проходить в єврокубки (посідає 10-е місце), залежатиме, чи потрапить клуб з Більбао в Лігу Європи на наступний сезон. Якщо фінал пройде без глядачів цього сезону, Атлетик виступить на євроарені.

Реал Сосьєдад хоче зіграти матч в присутності глядачів. Клуб посідає четверте місце в таблиці і претендує на путівку в Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, названо дату відновлення чемпіонату Іспанії.