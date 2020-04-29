Названо дату відновлення чемпіонату Іспанії

Ла-Ліга повернеться на початку літа

Чемпіонат Іспанії з футболу планується відновити на початку червня.

Про це повідомляє видання AS.

4 травня футболісти зможуть проводити індивідуальні тренування, а 18 травня - займатися в невеликих групах.

1 червня командам дозволять проводити повноцінні тренування, а 5 червня планується повернення змагань. Залежно від фізичної готовності гравців, відновлення чемпіонату може бути відкладено на тиждень - на 12 червня.

Раніше стало відомо, що чемпіонат Франції не буде відновлений.